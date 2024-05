‘Le Ravissement – Rapita’ di Iris Kaltenbäck - clip esclusiva

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 3 maggio 2024) Dopo essere stato presentato con successo a la Semaine de la Critique di Cannes 2023 dall’8 maggio arriva nelle sale italiana distribuito da Satine Film Le– Rapita di cui vi mostriamo una. Il film è l’opera prima della regista regista franceseed è stato annoverato in più occasioni come uno dei debutti cinematografici rivelazione dello scorso anno. Un delicato ritratto di una donna lacerata dalla solitudine che per mantenere vivo un amore materno si ritrova intrappolata in una menzogna sempre crescente. Un’ analisi acuta e toccante sui cambiamenti che la maternità porta, nei rapporti di coppia e in quelli di amicizia aprendo nuove prospettive e spunti di riflessione sul tema. @ufficio stampa Satine Film Può una bugia capovolgere tutto e far emergere ...