Le previsioni meteo del Giro d’Italia 2024 | attenzione alle perturbazioni - ma le temperature…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ilscatterà sabato 4 maggio con da Venaria Reale e si concluderà domenica 26 maggio a Roma. Ma quali sono le condizioniche dovranno fronteggiare gli atleti in gara? Precisiamo che si tratta di tendenze sul medio e lungo periodo, dunque non è possibile garantire un’accuratezza vicina al 100%. Il progresso scientifico ha reso sempre più attendibili le proiezioni stagionali, che sono diventate oggi un valido strumento di prognosi scientifica. Sembra che ilpossa iniziare sotto il segno delleche negli ultimi giorni hanno colpito il Nord Italia. Dovrebbe infatti proseguire il cosiddetto surplus pluviometrico, con un susseguirsi di fronti temporaleschi in discesa dal Nord Atlantico. Il Nord Ovest e il litorale tirrenico ...