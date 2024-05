Le opposizioni all' attacco - Santanchè si dimetta

(Di venerdì 3 maggio 2024) Leall'dopo che la Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per presunta truffa aggravanta ai danni dell'Inps nel caso Visibilia. "L'unica reazione accettabile in questa situazione è la seguente: dimissioni. La permanenza di Santanché nel suo ruolo sarebbe uno schiaffo agli italiani e alla trasparenza che ogni governo dovrebbe garantire. Giorgia Meloni non può rimanere in silenzio o rinviare questa decisione, poiché è in gioco la credibilità della sua maggioranza". Così il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Angelo Bonelli. Critiche da parte anche del Pd e del Movimento 5 Stelle. "Fratelli d'Italia è quel partito che esprime una ministra con una richiesta di rinvio a giudizio per truffa all'INPS sui fondi Covid, e contemporaneamente candida un no-vax appena sotto Giorgia Meloni. Ci aspettiamo che la Presidente del Consiglio ...

