Le mobilitazioni studentesche pro Gaza dilagano anche in Australia Alla Statale di Milano dubbi su un convegno annullato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) La protesta degli atenei contro la guerra di Israele asi estende oraall’.Iniziata negli Stati Uniti la mobilitazione coinvolge ormai atenei della Francia, del Canada, del Libano, della Gran Bretagna e, in una qualche misura,dell’Italia. Inle manifestazioni filo-palestinesi si sono diffuse ai campus universitari di tutto il paese, con alcuni tafferugli con manifestanti filo-israeliani a Sydney. Come negli Usa, ed altrove, gli studenti chiedono che le università rompano tutti i legami accademici con Israele e interrompano i partenariati di ricerca con i produttori di armi. Al momento non sono stati effettuati arresti. Curiosa iniziativa intanto della milizia yemenita Houthi che offre agli studenti americani espulsi dalle università in seguito...