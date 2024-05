Le diseguaglianze crescono ma non interessa a nessuno | i trend sono altri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) di Stefano De Fazi Il dibattito politico è per sua natura miope. Tende a concentrarsi su lievi fluttuazioni di variabili come il Pil, il tasso di occupazione ed il debito pubblico; mentre spesso vengono ignorati queidi lungo periodo che stanno corrodendo il welfare state e minacciando il corretto funzionamento della nostra democrazia. Mi riferisco soprattutto alleeconomiche. Secondo i dati del World Inequality Database, dal 1980 al 2022 in Italia, la quota del reddito lordo che è andata all’1% della popolazione più ricco è più che raddoppiata (dal 6,2% al 13,6%). Anche il 10% più ricco ha visto un netto incremento (dal 28,4% al 39,1%). A farne le spese è stata sia la metà più povera (dal 21,3% al 15,7%), sia la classe media (dal 50,3% al 45,3%). Per chi come fonte di entrate possiede unicamente il proprio stipendio, le brutte ...