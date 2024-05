Le Borse salgono ma l' offerta è negativa Cosa significa e perché succede

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 3 maggio 2024) I primi 4 mesi del 2024 ci hanno messo di fronte a un dato anomalo e per certi versi strabiliante: l’netta di azioni / aziende sullemondiali è stataper quasi 150 miliardi di dollari. Mavuol dire “”? Vuol dire che se alle poche quotazioni di nuove aziende avvenute sui vari stock exchanges (IPOs e aumenti di capitale) sottraiamo i delisting (cioè i casi in cui un’azienda da quotata torna ad essere “privata” tramite un’OPA), e le operazioni di buyback aziendale in cui una società compra sul mercato le proprie azioni (spesso per poi annullarle) otteniamo un dato negativo. E’ come se si stesse parzialmente prosciugando il grande bacino delle aziende quotate nel mondo. Il grafico che ci propone il Financial Times ci mostra l’anomalia di una tale situazione; un dato ...