Le ammissioni di AstraZeneca

Leggi tutta la notizia su butac

(Di venerdì 3 maggio 2024) Siete in tanti a segnalarci gli articoli che stanno uscendo in seguito al processo che vede imputatain UK. Siamo di fronte a un classico caso di pseudogiornalismo sensazionalista cavalcato da redazioni che non possono dichiararsi antivacciniste ma che godono a sfruttare la notizia. Di cosa stiamo parlando? Della notizia che ci riporta quella che ci viene presentata come “ammissione di” sulle trombosi post-vaccinazione, dichiarazione che da alcune testate viene presentata per l’appunto come l’ammissione di qualcosa che fino a oggi è stato tenuto nascosto. Ma si tratta di puro sensazionalismo che serve a portare avanti una narrazione ben specifica, quella secondo cui l’effetto avverso della trombosi non fosse già riconosciuto. Ma è una bugia. Guarda caso anche su BUTAC, non più tardi di dieci giorni fa, scrivevamo: Per quanto ...