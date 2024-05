Lazio - Tudor | 'Recuperare Atalanta-Fiorentina a fine campionato non sarebbe una cosa giusta e regolare'

La Lazio è pronta a partire per Monza. Domani alle 18, all`U-Power - Stadio Brianteo, i biancocelesti, che dovranno fare a meno solo dell`infortunato... Continua a leggere>>

“Vedo tanta passione in questo club, però vedo che c’è abbastanza poca obiettività nel dare un giudizio quando si fanno le comparazioni delle rose in Serie A. Bisogna essere obiettivi e capire la qualità della rosa che incide per il 70-80% e poi c’è la bravura dell’allenatore e la bravura del ... Continua a leggere>>