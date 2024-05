Lavoro | McDonald’s cerca 10 persone per rafforzare il team del ristorante di Garbagnate Milanese

Cinisello Balsamo , 21 febbraio 2024 – Oggi il ristorante McDonald’s di Cinisello Balsamo ha scelto di fermarsi per promuovere l’iniziativa “Non sei sola, lasciati aiutare”, lanciata da McDonald’s per sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne e far conoscere il più possibile gli strumenti ... Continua a leggere>>

Sabato 23 marzo sarà inaugurato il nuovo ristorante McDonald’s di Villa di Tirano , in provincia di Sondrio, in via Nazionale, 145/a, in cui lavorano 33 persone. Il McDonald’s è dotato di 112 posti a sedere in store e 96 in terrazza, McCafé e doppia corsia McDrive. Per l’occasione, lo stesso ... Continua a leggere>>

Il ristorante McDonald's di San Pietro di Legnago in via Europa 37/38, angolo via D'Antona, è coinvolto da vicino nel progetto. Il team di lavoro del ristorante si occupa della preparazione dei pasti,... Continua a leggere>>

Un utente aveva anche raccontato di essere sicuro di avere ascoltato "Everyone Knows That" nel 2012, mentre stava cenando in un ristorante di McDonald's in Polonia, suggerendo che la canzone potesse ... Continua a leggere>>