Lavoro - Mancini FdI a Notizie com | Anni di assistenzialismo hanno bloccato la crescita del Paese

(Di venerdì 3 maggio 2024) “Le politiche sul reddito delautonomo, il concetto di neutralità fiscale e di privilegiare somme percepite a titolo di rimborso spese, vanno in un’ottica innovativa. Le professioni autonome ne avevano bisogno”. Paola, senatrice di Fratelli d’Italia, difende il decretoapprovato dal Consiglio dei ministri. “Le polemiche sorprendono. Arriviamo dadi politiche assistenziali passive. Dal decretodell’anno scorso a oggi abbiamo messo in campo politiche attive, con momenti importanti di formazione che vogliono andare incontro alle esigenze delle imprese di cercare professionalità”. (Ansa Foto) –.comLa senatrice si riferisce alla difficoltà delle imprese di trovare professionisti specializzati. “Abbiamo abbandonato gli strumenti assistenzialisti ...

Il creatore della saga horror con al centro Chucky ha annunciato che sta sviluppando un nuovo film dopo lo show in onda su USA Network e Syfy. La terrificante storia di Chucky , la bambola assassina, ritornerà prossimamente sul grande schermo: Don Mancini , creatore della saga horror, ha infatti ... Continua a leggere>>

La Roma ha messo nel mirino l`andata dei quarti di finale di Europa League contro il Milan. I giallorossi sono scesi in campo sotto lo sguardo... Continua a leggere>>

Mufasa: Il Re Leone. Svelato il trailer del nuovo live action Disney - Disney ha svelato il primo trailer, il poster e le prime immagini di Mufasa: Il Re Leone. L’attesissimo live action, in arrivo il 19 dicembre 2024 nelle sale italiane, esplora l’ascesa dell’amato re ... Continua a leggere>>

Madama Oliva presenta in anteprima a Cibus le nuove linee per l'aperitivo italiano - "Happy Oliva" e i "Vasi special" verranno presentate in anteprima a Cibus da Madama Oliva, con una linea completamente dedicata all'aperitivo. Continua a leggere>>

Puletti-mancini-Castellari, bene alle modifiche sulla caccia - "Apprendiamo con soddisfazione dell'intenzione dell'Assessorato ad accogliere le modifiche e le integrazioni alla bozza del calendario richieste dalle associazioni venatorie e sollecitate dalla Lega. Continua a leggere>>