L' Audi Q5 Sportback 50 TFSI è il Suv perfetto per chi vuole qualcosa in più ma non è pronto per passare all' elettrico

(Di venerdì 3 maggio 2024) L'Q550è il Suvper chiin più rispetto ai classici motori termici, ma non si senteperall'. Grazie al suo powertrain ibrido plug-in, infatti, questaè in grado di percorrere fino a 62 km con il motore a scoppio spento, a patto che la batteria da 17,9 kWh sia completamente carica (occorrono due ore e mezza per fare il pieno). Quando invece gli accumulatori vanno a zero, i consumi salgono perché la vettura supera di slancio i 21 quintali e il 2.0 turbobenzina non è esattamente un campione di risparmio, anche perché si porta dietro il peso dei componenti della trazione integrale. Sulle prestazioni, però, non si discute perché ci sono a ...