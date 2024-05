Latino diventi patrimonio immateriale dell’Unesco La proposta di Sgarbi

Latino come patrimonio immateriale dell’Unesco. Si tratta della proposta dell’ex sottosegretario del Ministero della Cultura Vittorio Sgarbi , che si è dimesso lo scorso febbraio, che adesso si è candidato alle elezioni europee del prossimo giugno nelle fila di Fratelli d’Italia. “Un grande piano ... Continua a leggere>>

Rosalia400 Arte, fotografia, letteratura, teatro, cinema - Il Monte dei Pegni, riportato a "spazio della memoria" dal progetto di Gae Aulenti, continua a custodire un patrimonio immateriale di umanità, oltre ad essere un monumento architettonico di

Non solo capitale del libro. Taurianova si gemella con tre manifestazioni culturali - Un impegno che l'amministrazione comunale stringe con realtà del territorio in vista del programma Taurianova capitale italiana del libro 2024 che parte ufficialmente il prossimo 16 maggio

"Festa dei Gigli dei bambini", a Nola progetto per gli under 10 - Laboratori di cartapesta, incontri con artigiani, cantanti, musicisti, ed una ballata di minigigli per tramandare i più giovani l'eredità culturale di un evento secolare e riconosciuto dall'Unesco