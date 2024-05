Latino come patrimonio immateriale dell’Unesco La proposta di Sgarbi

La Commissione europea ha conferito a Sant'Anna di Stazzema (Lucca), teatro dell'eccidio nazifascista del 12 agosto 1944 in cui morirono oltre 500 persone, il Marchio del Patrimonio europeo 2023. La Commissione ha riconosciuto il valore europeo della frazione di Stazzema , definendola "luogo della ... Continua a leggere>>

ROMA – “ ieri ho visto un bellissimo monologo sul 25 aprile su Rai3. oggi un altro bel monologo sindacale su tutte le reti. Anche questo a titolo gratuito. Ma nella nuova Rai “fascista” non c’era il controllo asfissiante su tutto? E si è mai visto in qualsiasi produzione tv organizzare il viaggio, ... Continua a leggere>>

PARTITA a marzo, è in pieno svolgimento la sesta edizione di Youfinance, il percorso di formazione finanziaria online pensato e organizzato da QN-Economia & Lavoro e TraderLink. E Come le precedenti edizioni di successo, anche questa rappresenta, spiega Mauro Pratelli, ad di Traderlink, una ... Continua a leggere>>

Monete dell’epoca romana e gemme antiche dal grande valore vendute all’asta online: beni sequestrati dai carabinieri - I Carabinieri del Nucleo Tutela patrimonio Culturale di Udine presentano l’attività operativa relativa all’anno 2023. Il valore complessivo dei beni ... Continua a leggere>>

Denunciate 59 persone per reati contro patrimonio culturale - I carabinieri del Nucleo Tutela patrimonio Culturale di Udine nel 2023 hanno eseguito ... segno del forte interesse verso questa forma di illecito che ha come fine quello di trarre in inganno il ... Continua a leggere>>

"Lo 007 dell'Arte: il recupero del patrimonio italiano tra Firenze, Roma e Todi" - Sarà la città di Jacopone ad ospitare, nella ricorrenza del quarantesimo anniversario della morte, l'omaggio a Rodolfo Siviero, il più celebre agente ... Continua a leggere>>