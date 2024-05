L’aglio orsino - un depurativo naturale per affrontare la primavera

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 3 maggio 2024) In questa stagione, fate come gli orsi e dedicatevi alla raccolta e al consumo del. L’allium ursinum, che fa parte della famiglia delle Liliaceae, quella delcomune, del porro e della cipolla, cresce spontaneamente nei boschi e nelle zone ombrose e umide da marzo a fine maggio e pare, da qui il nome, che sia amato dagli orsi da poco usciti dal letargo per depurare l’organismo dopo il lungo sonno invernale. In inglese è semplicemente wild garlic, ed è esattamente questo, aglio selvatico, una varietà spontanea di quello in vendita nei negozi. È una pianta officinale spontanea, con simpatici fiori bianchi a forma di stella, che la rendono un’ospite gradita anche dei giardini e delle aiuole. Cresce in tutto il territorio italiano, tranne che in Sardegna, dove però se ne trovano altre tre varietà, altrettanto ...