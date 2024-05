Lacrime per i morti nei PCTO e l’insulto sessista a Meloni | polemiche contro il rapper Gennarone - poi si scusa

(Di venerdì 3 maggio 2024) Nel suo discorso inaugurale durante il concerto del Primo Maggio a Foggia, ilha ricordato quattro motivi di sofferenza attuale. Ha parlato dei conflitti globali, degli infortuni mortali sul lavoro, soprattutto per gli studentinei, dell'ascesa del fascismo in Italia e dei problemi causati dalla criminalità organizzata nella sua città. L'articolo .

Non sono bastate le scuse del rapper Foggia no Gennarone per fermare le polemiche, dopo che l’artista aveva lanciato un insulto sessista contro Giorgia Meloni dal palco del concerto del 1 maggio a Foggia . Il rapper ha accusato la premier di aver riportato in Italia lo «spettro del fascismo» ... Continua a leggere>>

Al via “Viola come il mare 2”, le anticipazioni da Can Yaman: “La protagonista e Francesco si avvicineranno”| VIDEO - Viola come il mare 2 anticipazioni Can Yaman, direttamente dall'attore turco che rivela tanti retroscena sul set. Cosa ci aspetta Continua a leggere>>

Gravi insulti a Giorgia Meloni: scatta la denuncia - La Premier Giorgia Meloni insultata al concertone del 1° Maggio a Foggia dal rapper gennarone. Scatta la denuncia nonostante le scuse. Si continua a parlare di quanto accaduto al concertone del 1° ... Continua a leggere>>

Gli studi all'istituto professionale, l'impiego in ospedale e il sogno del rap: chi è gennarone, il cantante che ha insultato Meloni sul palco - Si chiama «gennarone Unico Inconfondibile» sui social. E «inconfondibile» è stata anche la sua performance per il concerto del primo maggio a Foggia, durante il quale ha rivolto alla presidente del Co ... Continua a leggere>>