La Villa Masini - a Montevarch - compie 100 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024) Arezzo, 3 maggio 2024 – . Realizzata nel 1924 da Angelo, industriale dei cappelli, è diventata un simbolo della città, resa famosa a livello internazionale anche per il set del film premio Oscar “La vita è bella” di Roberto Benigni. In occasione dell’versario, dal prossimo 12 maggio aprirà i battenti la mostra “Sciarpe del Centenario” dell’artista Vincenzo Nasuto, promossa dal sindaco Silvia Chiassai Martini, dal curatore Marcello Bossini e dal dirigente scolastico dell’Isis Valdarno Roberto Santi in quanto gli studenti della sezione moda hanno realizzato alcuni abiti riprendendo lo stile dei primidel ‘900 che saranno presentati nella serata di gala dell’11 maggio proprio nella location della“Voglio ricordare cheè un capolavoro di architettura ...