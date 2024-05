La via europea alla sostenibilità - conseguenze per le Pmi | forum di Piccola industria nel Museo di Pietrarsa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 3 maggio 2024) Venerdì 10 e sabato 11 maggio si terrà a Napoli, presso ilNazionale Ferroviario di, Via16, ildi2024 dal titolo “La via: Pmi fra opportunità e incognite”. Per l’importanza dei temi trattati, legatitransizione sostenibile e alle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo, quest’anno laha deciso di riportare il proprioin primavera, raddoppiando le giornate di confronto. Domenica 9 giugno, infatti, i cittadini dell’Unione sceglieranno quale Europa vogliono costruire e l’non può non avere un ruolo centrale nella costruzione ...