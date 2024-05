La Turchia rompe con Israele anche pensando a Riad

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 3 maggio 2024) Nell’ultimo sviluppo delle complesse relazioni turco-israeliane, il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha espresso una condanna dal sapore definitivo contro il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, accusandolo di comportarsi come un “dittatore”. Katz dice che con la decisione di interrompo totalmente gli scambi commerciali con lo stato ebraico — stop alle esportazioni e blocco ai porti dei prodotti importati — Erdogan sta ignorando gli interessi del popolo e degli imprenditori turchi e trascurando gli accordi commerciali internazionali. In numeri: nel 2022, Ankara ha esportato beni per un valore di 7 miliardi di dollari in, mentre importava 2,3 miliardi di dollari di prodotti, suggerendo che laha più da perdere che da guadagnare. Negli ultimi tre decenni, le esportazioni turche versosono aumentate ...