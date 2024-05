La tendina l’ha capito | Lascio Milano - faccio la pendolare

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 3 maggio 2024) E no che non ci molla non ci molla. A volte anzi sempre ritornano. Con la primavera rifioriscono. Arieccola di nuovo tra noi la tendinista Ilaria Lamera da Alzano Lombardo, in posa da influencer solidale, a se stessa, per il Corriere che rispolvera la storia dopo un anno vissuto lamentosamente. Riassunto delle puntate precedenti. Una ragazzina dell’hinterland, venti minuti di treno da, era di maggio, o forse di aprile, comunque pioveva, come pioveva, governo ladro, esattamente come quest’anno che c’è stato “aprigiugno” e intanto Madonna come viene giù, si metteva in testa un’idea meravigliosa: accamparsi sul pratino del Politecnico, dove ufficialmente studiava, con una tenda per scuotere il mondo: gli affitti asono troppo alti, io voglio (sic!) la casa e la voglio qui, davanti all’università, però la voglio come dico io, però con ...