La squadra non avrebbe dovuto partecipare all’uscita del film - interviene Spalletti

Una squadra che non perde mai - È il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, avversaria della Roma nelle semifinali di Europa League e a sette partite dal concludere un'intera stagione senza sconfitte ...

Crisi Bari, Decaro: "Vado in ritiro per fare capire a tutti che il destino della squadra è un bene prezioso e come tale va difeso" - Un lungo post del sindaco in cui chiede alla proprietà di "metterci la faccia in un incontro con i tifosi, veri azionisti". E ai calciatori "di gettare ...

Salta durante il coro "speciale" per la festa scudetto: Cuadrado rinnega la sua vecchia squadra e convince i nerazzurri - Da fischiato a celebrato. È questa la parabola vissuta in questo anno di campionato da Juan Cuadrado, arrivato in estate per rinforzare le fasce laterali dopo otto anni alla Juventus e, di fatto, non ...