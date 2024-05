La spiaggia per gli amici a 4zampe – Al Baubeach® di Maccarese un’estate piena di emozioni e proposte Domani l’apertura

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 3 maggio 2024) In partenza, da– 4 maggio – la stagione di lavoro deldi, la primaper cani liberi e felici, che dal 1998 propone una dimensione di armonia e conoscenza a contatto della specie animale che ormai fa parte del 44,7% delle famiglie, il Cane. (Rapporto Italia 2022 dell’Eurispes) Durante la prossima estate saranno molte ledirette alle persone che vivono con un cane e amano condividere con lui il tempo della vacanza, approfittando di questo tempo per conoscere meglio il loro amico e anche per avere degli strumenti in più per una vita in pieno well being condiviso. L’Associazione Sportivo Dilettantistica Baubeach Village, affiliata all’Ente di Promozione sportiva AICS, offre i servizi basilari per un sereno soggiorno delle persone con il cane al ...