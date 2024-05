La salute orale e il fisioterapista su YouTube

Leggi tutta la notizia su butac

(Di venerdì 3 maggio 2024) Abbiamo ricevuto una segnalazione che diceva: …vorrei segnalare TUTTI i video che hanno per argomento la, presenti nel canale AlmaPhysio suSono un’Igienista Dentale e vi assicuro che tutti i video dipresenti nel suo canale sono fuorvianti, pericolosi per ladentale e fanno molto terrorismo psicologico. Siamo andati a verificare e oggettivamente siamo rimasti sorpresi dal quantitativo di informazioni potenzialmente pericolose che vengono raccontate. Partiamo dalla cosa più importante: seguire i consigli di unper parlare diè come seguire i consigli di un pedicure per problemi cardiaci. Se avete problemi didovete ...