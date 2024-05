La saggezza delusa del gufetto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 3 maggio 2024) Vuole la leggenda che Dio dopo aver creato tutti gli animali guardò il gufo e un po’ si pentì per averlo fatto “strano” con occhi grandi e una vita da passare nelle tenebre della notte. Ma oramai il pasticcio era fatto e per mettere una pezza gli fece un dono unico: essere l'animale che simboleggia la buona sorte a chi se lo fosse tenuto vicino, senza averne paura. Per i nativi americani invece è simbolo dicapace anche di vedere la verità dietro le apparenze. Di contro per qualcuno porta sfortuna e gufare è sport ben praticato nel calcio che non incontra proprio i favori dei tifosi avversari. Ma tutto questo lo sapeva ildi Opera caduto dal nido e rimasto ferito. Magari, mentre aspettava un soccorso, non si aspettava la polemica burocratica tra Comune e una nota associazione animalista su chi potesse salvarlo e dove metterlo al ...