La Rai si lascia sfuggire I Soliti ignoti? Mistero sull' opzione di rinnovo | il caso

(Di venerdì 3 maggio 2024) Dove andrà in onda in futuro la trasmissione I? A lanciare la notizia sul programma, attualmente condotto da Amadeus, che ha deciso di non rinnovare il contratto con la Rai e di accettare l'offerta del Nove, è Il Foglio. “La Rai hato scadere l'didel seguitissimo quiz. Nove sta trattando con Banijay, la casa di produzione che possiede il format. Di più, ci sono autori deiche stanno già lavorando con Amadeus. L'affare è fatto”, la ricostruzione del quotidiano diretto da Claudio Cerasa, che riferisce anche che dai vertici della tv pubblica smentiscono tutto: “Non accadrà mai tutto questo”. E anche secondo l'Adnkronos non ci sarebbe ancora nulla di definitivo e la partita sarebbe dunque aperta in casa Rai ...

