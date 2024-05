La rabbia dei vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024) Una folla di persone si è riunita il primo maggio al cimitero di Torano per ricordare la tragedia avvenuta alla cava marmifera del Bettogli il 19 luglio del 1911. Una manifestazione organizzata dalle tre sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil che hanno depositato una corona al monumento dei caduti al lavoro. I tre segretari, Nicola Del Vecchio, Andrea Figaia e Franco Borghini hanno rimarcato l’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro e la necessità di mettere al centro la persona prima di ogni logica di profitto. Il primo maggio in centro ha visto come ogni anno il corteo anarchico. Un primo maggio amaro invece per il coordinamento Usb deideldi Massa Carrara visto che "anche quest’anno come tutti gli anni la Fai (Federazione anarchica italiana) di Carrara" ha chiesto "al comando provinciale l’ausilio della squadra del distaccamento ...