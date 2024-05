La profezia di Haisha - giovane curda | il Califfato non tornerà

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 3 maggio 2024)accetta di parlare, non è stato facile convincerla. Poi quando arriva all' appuntamento concordato per l' intervista, insieme all'interprete, al centro di Erbil, nel Kurdistan iracheno, appare sicura e a tratti sorridente. Indossa gli abiti di lavoro, è impiegata come cuoca in una mensa.Ha quasi 40 anni e 3 figli e si è sposata a 15 anni: quando lo dice ride, si imbarazza e porta le mani sul volto, ma poi lascia intendere che in Kurdistan, soprattutto a quei tempi, andava cosi. Lo rifarebbe? "No, non lo farei più. Volevo studiare- racconta- ma mio marito non me lo ha permesso". Doveva essere 'donna di casa', moglie e questa strada non andava d'accordo con i libri. Lo dice in modo ingenuo, quasi senza gravità, con tanti rimpianti, eppure non sembra affatto arresa. "Ho comunque una buona vita", tiene a dirlo, perché lei, che sta per andare al lavoro e lo ha fatto ...