La polizia nel Regno Unito arresta i migranti da deportare in Ruanda e il governo pubblica i video

(Di venerdì 3 maggio 2024) Nelsono scattati i primi arresti deiche verranno deportati insecondo la legislazione approvata una settimana fa dal Parlamento inglese. I trasferimenti dovrebbero partire in estate. Sui propri account il ministero degli Interni hato ie le immagini degli arresti suscitando la reazione sdegnata di migliaia di utenti.

Il ministero degli Interni britannico ha pubblicato un video che mostra il personale delle forze di polizia che si occupano dell’immigrazione che preleva i migranti dai loro luoghi di residenza nel Regno Unito prima della loro deportazione in Ruanda . Il parlamento britannico ha approvato una ... Continua a leggere>>

Il Medio Oriente è una polveriera. Mentre si vocifera di nuove trattative sulla tregua (senza che arrivi però la certezza di una accordo definitivo tra Israele e Hamas), la tensione sale. L' Iran ha deciso un pacchetto di sanzioni contro persone ed entità americane e britanniche per aver sostenuto ... Continua a leggere>>

Eurovision Song Contest, Olly Alexander canta Dizzy - regno unito - “Ogni buona canzone pop dovrebbe portarti in un viaggio. La mia parla della sensazione travolgente che provi quando sei con qualcuno” ... Continua a leggere>>

GTA 6 non sembra interessare così tanto ai giocatori inglesi, molti non lo compreranno - Stando ad un sondaggio condotto alla fine dello scorso anno, il 49% dei giocatori britannici non è interessato a GTA 6. Continua a leggere>>

GTA 6 non sembra interessare così tanto ai giocatori inglesi: il 49% non lo vuole comprare - Questo sondaggio è rivolto ai giocatori di età superiore ai 18 anni nel regno unito, con il 41% degli intervistati che ha risposto con sono "molto/abbastanza interessato" ad acquistare lil gioco ... Continua a leggere>>