La pioggia di questa primavera porta acqua e tanta energia idroelettrica

(Di venerdì 3 maggio 2024) Lache non arriva tra giorni di maltempo vero ed inattesoperò buone notizie: boom di produzione diin Italia e così aumenta l’indipendenza del nostro Paese.e nevicate (in particolare sulle Alpi) hanno fatto crescere la generazione di. Un incremento che va dal 50 al 100%. E volano anche gli utili delle utility che gestiscono gli impianti idroelettrici. Nelle prossime settimane diffonderanno i dati trimestrali, ma si prospetta un primo trimestre dell’anno da record, soprattutto per Enel, A2A e Compagnia Valdostana delle Acque. Gli ultimi mesi (marzo e aprile) con il meteo avverso ai vacanzieri dei ponti hanno scongiurato il rischio siccità e assicurato riserve negli invasi. ...