La nuova Isola dei Famosi non funziona | Mediaset valuta un cambio di programmazione e la chiusura anticipata del reality

(Di venerdì 3 maggio 2024) Undie l’ipotesi di una. Nonla “dei: il, giunto alla diciottesima edizione, è alle prese con numerosi ritiri, infortuni, un’espulsione ma soprattutto con ascolti non esaltanti. Le storie dei naufraghi capitanati dalla conduttrice Vladimir Luxuria, dopo sei mesi di “Grande Fratello“, non sembrano scaldare il pubblico del Biscione ottenendo numeri inferiori al 17% di share, nonostante laa notte fonda. Gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese, l’inviata Elenoire Casalegno le novità proposte al pubblico. Il, che ha già rinunciato ai raddoppi, dovrebbe subire undi ...

Stando a quanto apprende Fanpage.it, l'edizione di Vladimir Luxuria, la prima e probabilmente ultima, chiude rà tra cinque settimane come da piano di produzione.Continua a leggere Continua a leggere>>

