La notte del liceo classico - un successo Protagoniste la solidarietà e le competenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024) Dopo ilriscosso dallanazionale del, dedicata al tema della comunicazione, il ’Repetti’ ringrazia tutti gli intervenuti: le ex studentesse Cristina Lorenzi, giornalista della Nazione, Francesca Frediani, giornalista freelance, il Comune e l’Associazione ex studenti per il patrocinio, la sindaca Serena Arrighi e la professoressa Raffaella Cioppi, Vincenzo Genovese, in rappresentanza dell’Ufficio scolastico provinciale. Un ringraziamento sentito agli ex allievi Emanuele Cucurina, che ha curato lo spettacolo teatrale e a Laura Panizzi, pianista che ha accompagnato il Coro, nonché all’insegnante madrelingua Katharine Jones per la regia dello spettacolo in inglese. "Il merito della riuscita – scrivono dal Repetti – va a tutti gli alunni, protagonisti delle tante performance, per l’impegno, la ...