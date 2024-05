La Natura secondo Plinio il Vecchio Modernità dell’antico catalogo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 3 maggio 2024) Nei suoi studi lasi è fermata per sempre.ilnel I secolo d.C. ha scritto Storiale, la prima enciclopedia della storia dell’umanità. Per celebrare il bimillenario Pliniano l’Associazione Alessandro Volta ha realizzato la mostra “Ildel mondo.ile la Storia della“ da oggi al 31 agosto all’ex chiesa di San Pietro in Atrio e Palazzo del Broletto di Como, città natale dell’illustre studioso (www.23.it). Con il coordinamento artistico del Comitato Nazionale per le Celebrazioni dei duemila anni dalla nascita diile a cura di Gianfranco Adornato, professore di Archeologia presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, ...