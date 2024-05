La gioia della scoperta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Mentre è parco di parole sul futuro (i film ’Iddu’ con Elio Germano e Toni Servillo e ’Campo di battaglia’ con Alessandro Borghi, diretto da Gianni Amelio, entrambi in attesa di uscita), Gianluca Zaccaria racconta con dovizia di particolari come siano nati nel suo animo di bergamasco figlio di un medico calabrese e di una biologa molisana la passione per il cinema e quel precocissimo afflato verso la fuga da una dimensione provinciale per avventurarsi nel ventreCapitale. "All’inizio temevo di comunicare in casa la mia scelta, ma poi ho trovato supporto non solo economico, forse perché questa mania dei film me l’ha trasmessa mio padre che tuttora va al cinema almeno un paio di volte la settimana". Un ragazzo che sogna di fare l’attore com’è stato accolto a Roma? "Il mio obiettivo era entrare al Centro Sperimentale e ci sono riuscito al secondo tentativo. Ho ...