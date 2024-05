La gara clandestina tra due 20enni finisce sui social - la follia di notte sulla strada a doppio senso | beccati dai carabinieri – Il video

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ildellanotturna tra le loro auto era finito sui, postato da uno dei tanti ragazzi che aveva assistito alla sfida su unadi Castelfranco Veneto. Un 20enne neopatentato e un 23enne sono stati denunciati dai, dopo che i militari hanno intercettato i filmati dell’ultima, avvenuta lo scorso 7 aprile alle 2.30 a San Vito di Altivole, nel Trevigiano. A bordo do un’Audi e una Volkswagen, i due ragazzi si sono sfidati con tanto di starter alla partenza davanti a un nutrito pubblico che si era assiepato ai bordi della. La sfida si svolgeva a tutta velocità per centinaia di metri, con il rischio concreto di ritrovarsi un’altra auto di fronte dietro la prima curva. Ai militari è ...

Una corsa folle , a tutta velocità , con tanto di "starter". È quanto hanno scoperto gli investigatori dei Carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. La gara improvvisata, avvenuta in piena notte , ha portato alla denuncia di due persone, un 23enne di origini ...

Un evento analogo alla saga di Fast And Furious, ma nella realtà. I carabinieri di Treviso hanno individuato i presunti responsabili di una gara di velocità fra autovetture di grossa cilindrata avvenuta sulla viabilità ordinaria, in piena notte, nella zona di Castelfranco Veneto. A condurre gli ...

