La cintura nera di Giorgetti - lo scudetto di La Russ - il 1° Maggio di Conte e Schlein Queste le avete viste?

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 3 maggio 2024) Si sta per chiudere la settimana del lavoro, se così si può dire. La festa del Primo, con concertone a Roma e iniziative governative per incentivare il lavoro ha diviso in due la settimana, un prima e un dopo. E un durante, quello cioè che ha visto vari politici farsi scattare foto intenti a celebrare, ciascuno a suo modo, la ricorrenza per poi postare sui profili social. Prima? Prima la convention di Pescara di Fratelli d’Italia, lodell’Inter celebrato dal presidente del Senato Ignazio Laa, accanito tifoso, un concentrato Stefano Patuanelli, un Matteo Salvini non tropo composto alla presentazione romana del libro di Vannacci. Dopo? Solo Giancarloche al Mef riceve ladi Judo ad honorem.le...