La Cina raccoglierà i primi campioni dal lato nascosto della Luna | cosa sappiamo sulla missione Chang’e 6

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 3 maggio 2024) A marzo l'agenzia spaziale cinese ha lanciato un satellite che permetterà di comunicare con ildel nostro satellite, dove normalmente non arrivano segnali radio. La, che per prima porterà un velivolo sul"oscuro"per poi tornare con deidi terreno, non ha precedenti nella corsa allo spazio.