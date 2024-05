La carica dei candidati Malumori e polemiche | la campagna elettorale è già infuocata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Provocazioni, maldipancia e ricorsi. Laper le Europee entra nel vivo, con la definitiva chiusura delle liste, e c’è già chi si è guadagnato un pò di visibilità con iniziative a portata di. Come Antonella Soldo (Stati Uniti d’Europa) che distribuirà cannabis in piazza a Bologna, o il candidato di FdI Pietro Fiocchi, che su un manifesto ha messo la sua foto in giacca da cacciatore mentre impugna il fucile mirando verso l’obiettivo. Intanto, fra comizi dei leader e tour d’Italia, si avvicina il confronto tv della premier Giorgia Meloni con Elly Schlein: "Ci sarà, io non ho mai cambiato idea", ha confermato la segretaria Pd. Ancora mancano luogo e data, ma dovrebbe essere sulla Rai alla fine di maggio. Col deposito delle liste e dei simboli, è partito di fatto il conto alla rovescia verso l’8 e 9 giugno, quando si apriranno le urne: ...