Kevin Spacey contro la docuserie Spacey Unmasked | Non resterò fermo a farmi attaccare

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 3 maggio 2024) L'attore si è scagliatola produzione che si è concentrata sulle nuove accuse nei suoi confronti.a muso durola, che si concentra sulle accuse di abusi sessuali nei confronti dell'attore. Sul proprio account X,ha informato i propri fan di aver scritto in settimana a Channel 4 per chiedere ripetutamente di fornirgli più tempo per rispondere alle accuse nei suoi confronti risalenti a quarantotto anni fa e riuscire ad avere maggiori dettagli per poter indagare su questi fatti. "Channel 4 ha rifiutato sulla base del fatto che ritengono che chiedere una risposta in sette giorni a nuove, anonime e non specifiche accuse sia un'opportunità equa per ...