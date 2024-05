Kate Middleton - ultime notizie Tollera molto male le cure

(Di venerdì 3 maggio 2024) Suemergono nuove indiscrezioni inquietanti sulle sue condizioni di salute. Pare che la Principessa del Galles tollerilecontro il cancro e per questo motivo salterà il Trooping the Colour, il prossimo giugno.contrastanti sulla sua salute Dopo il video in cui ha comunicato al mondo di avere un tumore,non è più apparsa in pubblico. La moglie di William trascorre le sue settimane tra l’Adelaide Cottage a Windsor, che avrebbe intenzione di allargare, è Anmer Hall, la casa nel Norfolk dove ha trascorso le lunghe vacanze pasquali.ha comunque condiviso con suo marito alcuni messaggi social, come ad esempio quello a sostegno di Sydney dopo l’attentato, ...

