Kate Middleton operata per il cancro dai medici del Policlinico Gemelli di Roma - per Re Carlo aumentano i dolori alle ossa

La principessa del Galles Kate Middleton, è stata seguita, lo scorso gennaio, per l’operazione all’addome «da un’équipe di medici italiani del Policlinico Gemelli di Roma». A rivelarlo è il settimanale Gente, in un’anticipazione del numero domani in edicola, sottolineando che Re Carlo III sarebbe ... Continua a leggere>>