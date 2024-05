Karsdorp regala il vantaggio al Bayer De Rossi sbaglia tattica e la finale di Europa League diventa un miraggio

(Di venerdì 3 maggio 2024) Così no, così fa male. Al penultimo atto dell’la Roma steccaall’Olimpico contro ilLeverkusen facendo harakiri tattico. Imbattuti da un anno e in cerca di rivincita contro i giallo, i tedeschi scartano il regalo offerto da un impresentabileal 27’ e giocano sul velluto per il resto della gara in virtù di una migliore condizione fisica e di un’ottima organizzazione di gioco. Prima una gara equilibrata, con la Roma a creare la prima palla goal (traversa di Lukaku su colpo di testa al 20’) e la sensazione di grande equilibrio. Ma il calcio vive di episodi e attimi fatali e stavolta Dehato valutazioni e prospettive. Scegliendo di non affidarsi ad una difesa a tre (che pure aveva provato in allenamento) e puntando sul ...

'End of an era': Reus to leave Dortmund at season's end - While bayer Leverkusen's breakthrough Bundesliga title means Reus will not lift the shield with the club, his side are two games away from winning the Champions league. Reus came off the bench in a ... Continua a leggere>>

Everything is possible – Thomas Tuchel leaves door ajar to bayern Munich stay - Thomas Tuchel has declared “everything is possible” after being asked if he could yet stay on as bayern Munich boss. Continua a leggere>>

Europa league: la Roma sogna l’impresa, ma per i bookie la finale sarà Atalanta-bayer. In Conference league, la Fiorentina in pole per il titolo - Bilancio agrodolce per le due italiane impegnate nelle semifinali di Europa league. Andata da dimenticare per la Roma, che un anno dopo ha trovato di nuovo il bayer. Continua a leggere>>