Juventus - Rugani a processo per guida in stato di ebbrezza La Stampa

(Di venerdì 3 maggio 2024) Danieleperindi. Il difensore dellaera risultato positivo all’alcol test il 21 luglio dell’anno scorso. La questione si sarebbe potuta risolvere pagando 5 mila euro di multa, maha rifiutato. Lo scrive “La“: Estate rovente del 2023, piena notte, una Maserati metallizzata sfreccia su corso Grosseto, poco lontano dallo svincolo della tangenziale e dal raccordo per l’aeroporto di Caselle. A bordo c’è un calciatore 28enne, di ritorno da una serata di bagordi. Raggiunto un posto di blocco, i poliziotti gli intimano l’alt e lui rallenta. È il prologo dei guai giudiziari in cui è incappato Daniele, difensore dellaa ...

