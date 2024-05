Juventus - Alex Sandro salta la Roma | sovraccarico al soleo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 3 maggio 2024) Niente trasferta aper il difensore dellache salterà la sfida di domenica sera contro i giallorossi, valida per la 35/a giornata di Serie A. Il difensore brasiliano è stato visitato questa mattina e lo staff medico bianconero ha deciso di fermarlo per unaldella gamba destra. Lo rende noto lo stesso club bianconero, aggiungendo che l’attaccante Kenan Yildiz ha fatto allenamento personalizzato, ma già domani dovrebbe essere a disposizione. Domani è in programma la conferenza stampa di Max Allegri alle 11, seguita dall’allenamento pomeridiano e dalla partenza per. SportFace.