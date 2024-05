Juve - Rugani a processo per guida in stato di ebrezza | poteva pagare 5mila euro di sanzion - ma si è opposto

(Di venerdì 3 maggio 2024) Danieleè aperindi. Il difensore dellantus era risultato positivo all’alcoltest nella notte del 21 luglio 2023, quando erafermato a bordo della sua Maserati in corso Grosseto a Torino. Come riporta La Stampa, il test aveva fatto registrare 1.56 grammi di alcol per litro di sangue al primo controllo e 1,54 al secondo: tre volte oltre i limiti di legge.però, spiega il quotidiano torinese, avrebbe potuto cavarsela pagando: questa lae inflitta dal giudice con il decreto penale di condanna, che gli avrebbe evitato ile avrebbe portato all’estinzione del reato dopo due anni, con fedina penale nuovamente ...

