Juve - Rugani a processo per guida in stato di ebbrezza

guai fuori dal campo per Daniele Rugani: il difensore della Juventus è a processo per guida in stato di ebbrezza. I fatti risalgono alla scorsa estate, alla notte del 21 luglio 2023, quando è stato fermato a bordo della sua Maserati da un posto di blocco a Torino. Secondo quanto riporta la ... Continua a leggere>>

Daniele Rugani a processo per guida in stato d’ebbrezza per un episodio risalente al luglio 2023. Lo riporta il Corriere della Sera, spiegando che in quell’occasione il difensore 29enne della Juventus – al volante della sua MaSerati – risultò positivo all’etilometro per un tasso alcolemico tre ... Continua a leggere>>