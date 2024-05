Justine Triet - chi è il marito Arthur Harari

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 3 maggio 2024), dopo aver conseguito il diploma presso l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts di Parigi, realizza due opere sul ruolo dell’individuo all’interno di un gruppo: Sur Place (2007), girato durante le proteste studentesche, e Solférino (2008), realizzato durante le elezioni presidenziali. Nel 2009, gira Des Ombres dans la maison in una banlieue di San Paolo. Successivamente, il suo primo cortometraggio di finzione, Two Ships, vince numerosi premi in festival francesi e internazionali, tra cui l’European Film Award alla Berlinale nel 2012, il Gran Premio al Festival Premiers Plans D’Angers e al Festival di Belfort, e riceve la nomination al César nel 2013. Il suo film d’esordio, La Battaglia di Solferino, è stata proiettato a Cannes nel 2013 nella sezione Acid e ha ricevuto una nomination al César nel 2014 nella categoria Best First ...