Job Hunters | il nuovo format per promuovere le opportunità lavorative

(Di venerdì 3 maggio 2024) Arezzo, 3 maggio 2024 – Fondazione Progetto Valtiberina è lieta di presentare “Job- Caccia al lavoro”, ilvideo a cura della redazione di TTV.it. Questo progetto innovativo mira a far conoscere alle nuove generazioni le variepresenti nell'Alta Valle del Tevere umbra e toscana. Un territorio a forte vocazione imprenditoriale che garantisce interessanti prospettive di carriera in molteplici settori. Un progetto fatto dai giovani per i giovani “Job” è un'iniziativa principalmente rivolta ai giovanissimi della vallata, che avranno modo di intraprendere un viaggio alla scoperta delle diverse realtàpresenti nella nostra zona. Grazie a un coinvolgente dialogo con professionisti e imprenditori locali, gli ...