Italiani soddisfatti delle condizioni di vita? Dai dati Istat più luci che ombre

Le dichiarazioni del dirigente della Napoli Nuoto , Marco Ricchi, in seguito ai Campionati italiani giovanili Criteria di Riccione . “Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti dai nostri atleti sia in ambito maschile che femminile ai Campionati italiani giovanili Criteria che si sono svolti ... Continua a leggere>>

Pubblicato il 16 Aprile, 2024 (Adnkronos) – italiani insoddisfatti del Servizio sanitario nazionale. A pesare sono i soliti problemi, soprattutto le liste d'attesa: per 9 su 10 si aspetta troppo per una prima visita (88%), per esami diagnostici specifici o di controllo (85%) e anche per gli ... Continua a leggere>>