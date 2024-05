Italia - debito al 140% nel 2025 | servono meno spesa e lotta all’evasione

(Di venerdì 3 maggio 2024) Secondo le Prospettive economiche dell’Ocse, l’è proiettata a registrare una crescita del Più dello 0,7% nel corso del 2024 e dell’1,2% nel. Tuttavia, l’organizzazione sottolinea la necessità per l’di mettere ilpubblico su una traiettoria più sostenibile attraverso adeguamenti di bilancio e riforme strutturali. Pur prevedendo una contrazione delpubblicono, si avverte che questo rimarrà superiore al 3% fino al, richiedendo quindi un aggiustamento di bilancio ampio e protratto nel tempo per affrontare le pressioni future sulla. Previsioni sull’inflazione,alnelSecondo le ultime previsioni dell’Economic Outlook, in ...

Il debito pubblico italiano l'anno prossimo sfonderà quota 3mila miliardi. Arrivando, per la precisione, a 3.109. Per poi salire ulteriormente a oltre 3.200 miliardi nel 2026 e 3.300 nel 2027. È quello che risulta dalle tabelle tendenziali del Def, che il governo martedì ha approvato senza ...

Il governo Meloni ha presentato il Def e nel documento di economia e finanza emergono anche tutti i problemi legati al Superbonus . La linea è stata tracciata a 219,5 miliardi di euro, e riguarda solo gli sconti in fattura e i crediti ceduti, senza contare quel li portati direttamente in detrazione ...

Roma, 16 apr. (askanews) – Il Fondo monetario internazionale prevede che l' Italia riduca il suo deficit di bilancio al 4,6% del Pil quest'anno, dal 7,2% del 2023, e poi al 3,2% nel 2025 , e più in avanti al 3% (in linea quindi con la soglia stabilita dal Patto di stabilità e di crescita) ...

Pil Italia +0,7% e debito verso il 140%: "Servono spending review, lotta all'evasione e riforme" - Stretti i margini di manovra del governo con un debito pubblico così pesante. Dopo le europee, chiarite le nuove regole del Patto di stabilità, il negoziato con la nuova Commissione UE ...

AP Photo/LaPresse (ph. Nariman El-Mofty) - Il 2025 sarà, però, l'anno in cui dovrà essere adottato un ... «Questo perché – spiega l'esperta – l'aumento dei pagamenti del debito in uscita dai Paesi in via di sviluppo è stato accompagnato da una ...