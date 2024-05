Istat - nuovo record per l’occupazione italiana | è al 62,1%

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 3 maggio 2024) Il mercato del lavoro italiano è in salute. Almeno, per ciò che riguarda il numero di occupati. Lo rileva l’, nell’ultima stima provvisoria sul tasso di occupazione e disoccupazione. Secondo i dati dell’istituto, a marzo, su base mensile, il tasso di occupazione ha segnato un: è salito al 62,1%, con 70 mila unità in più (+0,3%) rispetto a febbraio. Su base annua, il numero di occupati è salito di 425 mila unità (+1,8%) rispetto a marzo 2023: oggi, in numeri assoluti, gli occupati sono 23 milioni 849 mila. La cifra si ottiene considerando l’incremento di 559 mila dipendenti permanenti e di 46 mila autonomi, a fronte di una diminuzione di 180 mila dipendenti a termine. May 3, 2024 A marzo 2024, rimarca l’, i dipendenti sono saliti a 18 milioni 793 mila, mentre gli autonomi hanno raggiunto ...