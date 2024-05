Istat - a marzo tasso di occupazione al 62,1 - nuovo record

(Di venerdì 3 maggio 2024) A, su base mensile, ildisale al 62,1%, segnando un. Rispetto a febbraio, l'cresce di 70mila unità (+0,3%). Lo comunica l', diffondendo la stima provvisoria su occupati e disoccupati. Il numero degli occupati - 23 milioni 849mila - è superiore di 425mila unità (+1,8%) rispetto a2023, come conseguenza dell'incremento di 559mila dipendenti permanenti e di 46mila autonomi, a fronte della diminuzione di 180mila dipendenti a termine. Sempre a, su base mensile, cala ildi dis, che scende al 7,2% (-0,2 punti), quello giovanile al 20,1% (-2,3 punti), mentre ildi inattività è stabile al 33,0%.

